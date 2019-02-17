Лондон, 17 февраля, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Сценарий нового, 25-го по счету фильма про Джеймса Бонда будет дорабатывать Скотт Бёрнс — автор сценария картины «Ультиматума Борна». Об этом 16 февраля сообщил портал Screen Rant.

3dman_eu Бондиана

Отмечается, что Бёрнс собирается переписать имеющийся сценарий, поскольку руководители проекта нового фильма про Агента 007 недовольны тем, как идет его реализация. Стоит отметить, что писатель будет впервые работать над сценарием картины этой известной кинофраншизы.

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Напомним, Скотт Бёрнс наиболее известен зрителям по работе с режиссёром Стивеном Содербергом. Они вместе создавали такие картины, как «Побочный эффект» и «Заражение». В январе 2019 года на кинофестивале «Сандэнс» была показана лента «Репортаж», к которой Бёрнс также написал сценарий.