Москва, 6 сентября, 2007, 17:33 — ИА Регнум. На севере Москвы произошла авария автобуса, в результате которой пострадали люди. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по Москве, в 14.57 в центр управления кризисными ситуациями поступила информация о происшествии по адресу ул. Санникова, д. 17.

Подъезжая к автобусной остановке, автобус наехал на препятствие, в результате чего произошел разрыв покрышки. Фрагменты резины разлетелись в стороны, и часть из них попала в людей, стоявших на остановке. Травмы получили четыре человека, из них три ребенка.

Ранее сообщалось о взрыве газового баллона в автобусе, но в МЧС эту информацию не подтвердили.