Берёзовский, Свердловская область, 17 февраля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. В свердловском городе Берёзовском местные жители требуют остановить издевательства над женщиной-инвалидом. Уже несколько лет её терроризирует группа алкоголиков, заявил на своей странице в соцсети Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Мвд.рф Полиция

Как сообщают граждане, гоп-компания живёт в соседнем доме, там же у них находится притон. Трое собутыльников избивают её и отбирают пенсию. После этого женщина голодает, оставшись без средств к существованию, и вынуждена побираться.

Очередное нападение произошло несколько дней назад. В итоге лицо женщины сильно разбито, а глаз не открывается. Сейчас она находится в больнице. Перед тем, как избить женщину, налётчики якобы вытащили из её квартиры газовую плиту и сантехнику.

Соседи женщины утверждают, что обращались в полицию и подавали заявление по факту противоправных действий гоп-компании. По их словам, один из налётчиков её изнасиловал. Но сама она заявление написать не может. По этой причине дело не возбуждается. Гопников задерживали, но вскоре выпускали. В поисках правды соседи женщины были вынуждены обратиться к депутату Госдумы и его помощникам. 17 февраля Дмитрий Ионин побывал на той самой улице и встретился с жильцами.

«Несколько лет вся улица Пролетарская в Березовском знала об этом, но ничего не делалось. Жители попросили помочь «волшебным пендалем» — вниманием депутата и резонансом. Но, на самом деле, это очень жутко», — написал депутат. Теперь он собирается обсудить эту ситуацию с руководством полиции.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.