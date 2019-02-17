Урумчи, Китай, 17 февраля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Сотрудник некоммерческой организации GDI. Foundation Виктор Геверс обнаружил, что в свободном доступе находится информационная база китайской организации, осуществляющей слежку за 2,5 млн человек. В основном в базу попадали люди, проживающие в западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом 17 февраля сообщило агентство Reuters.

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Он сообщил, что в этой базе содержатся такие сведения, как имена, номера удостоверений личности, даты рождения и информация о текущем местонахождении гражданина. Геверс отметил, что база сайта SenseNets, принадлежащего компании NetPosa Technologies Ltd, оставалась незащищенной в течение нескольких месяцев: любой мог получить к ней полный доступ и возможность редактировать информацию по своему желанию. Издание отмечает, что власти Синьцзян-Уйгурского автономного района отказались давать комментарии по этому поводу.

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По имеющейся информации, SenseNets сотрудничает с полицией нескольких городов Китая. Компания NetPosa Technologies Ltd, зарегистрированная в Шэньчжэне, имеет офисы в большинстве провинций и регионов страны.