Варшава, 17 февраля, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который должен был 19 февраля принять участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) и Израиля, отменил поездку в Иерусалим. Об этом сообщил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик в эфире Польского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — сказал Дворчик.

По его словам, в ходе переговоров с Нетаньяху Моравецкий сказал, что глава МИД Польши Яцек Чапутович заменит его на предстоящем мероприятии.

Дворчик добавил, что Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим из-за заявления Нетаньяху о «сотрудничестве поляков с нацистами» в годы Второй мировой войны.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что «поляки сотрудничали с нацистами» во время Второй мировой войны, 14 февраля в Варшаве. Слова политика вызвали негодование польской стороны.

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