Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Известный музыкант Юрий Шевчук выступит с благотворительным концертом в Александринском театре, сообщает 17 февраля «Фонтанка.ру».

putnik Юрий Шевчук

Лидер группы «ДДТ» планирует дать акустический концерт для фонда AdVita, вырученные средства будут переданы в фонд борьбы с онкологическими заболеваниями.

Мероприятие запланировано на 6 апреля 2019 года, однако в Александринском театре данный факт не подтвердили.