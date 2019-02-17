Париж, 17 февраля, 2019, 20:39 — ИА Регнум. В Париже вручили премию «Русофония» за лучший перевод книги с русского языка на французский, сообщает 17 февраля телеканал «Рент ТВ».

Valerij Ledenev Кристина Зейтунян-Белоус

Победителем конкурса стала переводчик Кристина Зейтунян-Белоус, переведшая роман Гриши Брускина «Прошедшее время несовершенного вида».

«Когда я читал перевод моей книги, который мне передала Кристина, у меня было впечатление, что это я написал эту книгу по-французски», — подчеркнул автор переводимого романа.

Вручение премии «Русофония» состоялось в Париже 16−17 февраля, в рамках мероприятия «Дни русской книги».