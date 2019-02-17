Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Члены жюри главной театральной премии России «Золотая маска» посетят Ростов-на-Дону, чтобы посмотреть спектакль-прогулку «Волшебная страна», сообщает 17 февраля ТАСС.

Kaidor Золотая маска

Постановка может быть показана только в указанном городе, именно поэтому жюри конкурса вынуждено будет его посетить. Спектакль номинирован в категории «Эксперимент».

Напомним, конкурс «Золотая маска» был учрежден в 1993 году с тех пор он снискал авторитет как самого главного театрального конкурса в стране. Тем не менее, за последние годы конкурс подвергается все большей критике, причиной тому является, как отмечают критики, не вполне справедливое распределение номинаций, когда приоритет отдаются одним и тем же культурным учреждениям.