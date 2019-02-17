Омск, 17 февраля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В Омском академическом театре драмы поставили спектакль по малоизвестному произведению Аркадия Аверченко, сообщает 17 февраля «Российская газета».

Omskdrama.ru Спектакль «Альбом»

Речь идет о спектакле «Альбом», созданном на основе произведения «Семь способов соблазнения», ранее не издаваемого в России.

Фактически спектакль является второй частью другой постановки — «Чертова дюжина», которая шла на сцене омского театра на протяжении многих лет и пользовалась любовью зрителей, встречавших ее неизменным аншлагом.

Напомним, Аркадий Аверченко известный русский писатель, трудившийся в начале XX века. Он был редактором журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». В ноябре 1920 года покинул Россию, так как не принял советскую власть.