Калуга, 17 февраля, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Загорание отходов пиломатериала произошло сегодня, 17 февраля, в цехе фабрики «СОЮЗ-Центр» города Балабаново, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Пожарные локализуют возгорание на территории фабрики

По данным ведомства, в результате пожара пострадавших нет. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 20 человек, 4 единицы техники. Пожар ликвидирован. На место направлен инспектор государственного пожарного надзора.

Напомним, балабановская лесоперерабатывающая фабрика — предприятие по выпуску продукции широкого профиля из полированного и клееного бруса.

Читайте также: Ликвидирован пожар на продовольственном складе в Новосибирске