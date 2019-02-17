Москва, 17 февраля, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Чемпион России по рукопашному бою Геннадий П. погиб в ходе потасовки на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Трагедия произошла в воскресенье, 17 февраля, у здания Минкомсвязи. По данным телеканала, словесная перепалка, которая переросла в драку, завязалась между 51-летним охранником Министерства связи и 22-летним спортсменом.

Отмечается, что молодой человек из Орловской области, неоднократно завоевывавший медали на соревнованиях, скончался после падения на землю.

Как передавало ИА REGNUM, 17 февраля 2019 г. следственное управление Следственного комитета по городу Москве начало проверку по факту гибели молодого человека в результате драки с охранником Министерства связи.

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