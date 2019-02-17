Лос-Анджелес, США, 17 февраля, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Киностудия Universal Pictures приняла решение о переносе 25-й картине о приключениях английского шпиона Джеймса Бонда, сообщает 17 февраля издание Kinobusiness.com.

Glyn Lowe PhotoWorks Дэниел Крэйг

Боевик выйдет в широкий прокат не 14 февраля 2020 года, как то планировалось ранее, а 8 апреля 2020 года. Причиной заминки стала смена режиссера блокбастера. Вместо Дэнни Бойла им станет Кэри Фукунага.

Участие в картине Дэниэла Крейга подтверждено, так же можно с уверенностью сказать, что в фильме примут участие Райф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис и Бен Уишоу.