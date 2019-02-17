Обнинск, Калужская область, 17 февраля, 2019, 18:04 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 17 февраля в центральной детской библиотеке открылся литературно-поэтический фестиваль «Прокошин-фест-2019».

Literratura.org Валерий Прокошин

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, в программе: вечер памяти Валерия Прокошина. В мероприятии приняли участие поэты и писатели из Калуги, Обнинска, Боровска.

Также состоялось представление новой книги памяти Валерия Прокошина «Память. Собака. Безвременье. Точка» (редактор Наталья Никулина, художник-оформитель Вячеслав Черников).

Одновременно в библиотеках наукограда в рамках фестиваля «Прокошин-фест — 2019» стартовал поэтический марафон «Валерий Прокошин и не только…».

Напомним, Валерий Прокошин — «поэт русской провинции» уроженец Калужской области. Он жил в Обнинске и писал не только традиционные стихи, но и хайку, танкетки, прозу, стихи и сказки для детей. Валерий Прокошин — лауреат поэтических премий имени Марины Цветаевой, Валентина Берестова, дважды дипломант Волошинской премии.

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