Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Россия во время президентской кампании на Украине не планирует «предпринимать действий» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер агентству «Интерфакс-Украина» на полях Мюнхенской конференции.

Gov.ua Петр Порошенко и Курт Волкер

«Мы (власти США) всегда за то, чтобы встретится и поговорить, — сказал Волкер. — Россия не проявляет никакого интереса».

По его словам, представители РФ четко дали понять, что они не планируют участвовать в переговорах по решению конфликта в Донбассе до объявления итогов выборов на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в кулуарах Мюнхенской конференции заявил, что власти РФ после президентских выборов-2019 на Украине хотят видеть Петра Порошенко отстраненным от власти.

Читайте также: Волкер о выборах на Украине: Россия пытается «ослабить» Порошенко