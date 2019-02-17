Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Эрмитаж закончил реставрацию картины Франческо Мельци «Флора», сообщает 16 февраля Мойка78.

Франческо Мельци. Флора. XVI

Мельци являлся представителем Ломбардской школы и был учеником великого художника Леонардо да Винчи. Картину выставят на всеобщее обозрение.

Напомним, картина «Флора» поступила в коллекцию Эрмитажа в XIX веке, первоначально ее авторство приписывалось самому да Винчи. Было создано несколько копий и вариантов данного произведения, но именно то, что хранится в Санкт-Петербурге считается эталоном.