Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Возвращения северо-востока Сирийской Арабской Республики под контроль правительства президента Башара Асада не хотят в США. Об этом, как передает ТАСС, заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

По его словам, официальный Вашингтон, цели которого на северо-востоке Сирии не изменились, хочет сохранить безопасность в регионе, а правительство Сирии наоборот дестабилизирует ситуацию.

15 февраля газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что министерство обороны США разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием стран Европейского союза.

По данным источников издания, буферная зона необходима США для того, чтобы защитить курдские силы на северо-востоке Сирии от возможной угрозы со стороны Турции.

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