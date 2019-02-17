Пермь, 17 февраля, 2019, 17:29 — ИА Регнум. В Перми пройдет Четвертый всероссийский фестиваль любительский театров «Театральная пестрядь», сообщает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие состоится с 12 по 14 июля 2019 года в поселке Ильинское. Именно здесь одним из первых на территории Прикамья появился первый театр.

«Мельников-Печорский писал в своих заметках: «Шутите в Ильинском! В самой Перми до сих пор не видывали комедии, а в Ильинском есть театр», — отмечают организаторы мероприятия.

В фестивале примут участие не только самодеятельные коллективы, но и профессиональные театры. В частности «Театр наций» (Москва), театр «Балет Евгения Панфилова» (Пермь), Пермский «Театр-Театр», Пермский театр «У Моста» и другие.