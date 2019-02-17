Вашингтон, 17 февраля, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Активы венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), ранее попавшей под ограничительные меры руководства США, решил заморозить российский «Газпромбанк». Об этом 17 февраля сообщило Reuters со ссылкой на источник в банке.

salech hcelas Газпромбанк

«Счета PDVSA в настоящий момент заморожены, — заявил источник агентства. — Как вы понимаете, операции проводиться не могут».

Отмечается, что данную информацию СМИ пока не прокомментировали представители российской кредитной организации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение заблокировать активы нефтяной компании PDVSA на сумму около $7 млрд приняли власти США в конце января 2019 г.

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