Калуга, 17 февраля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. 17 февраля во флигеле усадьбы Белкино в калужском Обнинске состоялась творческая встреча с членом жюри игрового кино фестиваля «Встреча» Дали Окропиридзе на тему «Грузинское кино вчера и сегодня» с показом фрагментов из кинофильмов.

Eparhia-kaluga.ru На церемонии открытия

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете кинофорума «Встреча», известный деятель культуры из Грузии, киновед и кинокритик Дали Окропиридзе глубоко изучает духовное наследие грузинского народа. Она работала в газете «Грузинский фильм», была автором и ведущей рубрики «Музыка в кино и театре» Государственного телевидения Грузии.

Кроме того, в музее истории города Обнинска к 100-летию ВГИКа 17 февраля состоялось представление дипломных и курсовых фильмов Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Элема Климова, Сергея Никоненко. Программу вела член Союза кинематографистов РФ, педагог кафедры продюсерского мастерства ВГИК им.С.А. Герасимова Ирина Сошникова.

Сегодня, также состоялась творческая встреча с режиссёром фильма «Планета Чуковского» Ириной Ланиной. Фильм рассказывает о детстве и начале творческого пути писателя в финском местечке Куоккала, где он познакомился и подружился с художником Ильей Репиным.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, 15 февраля 2019 года, в праздник Сретения Господня, в Доме ученых Обнинске Калужской области состоялось торжественное открытие XIV Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча».

Тема фестиваля этого года «Отец. Отцовство. Отечество» и поэтому многие работы, присланные на конкурс, будут посвящены теме отцовства, взаимоотношениям родителей и детей. Деятельность фестиваля направлена на помощь деятелям национальной культуры, встречи со зрителями, создание творческой площадки для повышения квалификации и духовного роста специалистов в области кинематографии; насыщение культурно-информационного поля государства позитивным опытом жизни в социальных условиях.

Председатель жюри кинофестиваля «Встреча», профессор ВГИКа, заведующий кафедрой продюсерского мастерства ВГИКа, академик Национальной Академии кинематографических искусств и наук России Виталий Сидоренко.

Для участия в конкурсе было прислано 311 игровых, документальных и анимационных фильмов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья — Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Ирака, Китая, Польши, России, Сербии, Украины, Эстонии. 48 картин будут участвовать в конкурсной программе, 52 фильма покажут вне конкурса.

Церемонию открытия возглавили митрополит Калужский и Боровский Климент, министр образования Калужской области Александр Аникеев и президент кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко).

Православный кинофестиваль «Встреча» проходит в 14 городах Калужской области. Лучшие фильмы духовно-нравственной направленности увидят более 25 тысяч зрителей. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы лучших российских специалистов в области кино, запланированы конференции и семинары, «круглые столы», творческие встречи родительской общественности с кинодеятелями. Итоги фестиваля подведут 20 февраля.

В фойе Дома ученых Обнинска открылась выставка икон и картин, посвященная теме фестиваля. В 2019 году, в отличие от предыдущих лет, на выставке представлены работы не только российских, но и зарубежных художников.