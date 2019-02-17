Анталья, Турция, 17 февраля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Террористы, которые находятся в расположенных к востоку от реки Евфрат районах Сирии, должны быть уничтожены. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в Анталье.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Нас (власти Турции) не интересует мнение сил, выступающих против операции, — подчеркнул Чавушоглу. — Террористы на востоке Сирии обречены на уничтожение».

По его словам, Турция готова вести борьбу с членами незаконных вооруженных формирований на востоке Сирии до тех пор, пока эти территории не будут «очищены от террористов».

Как передавало ИА REGNUM, 17 февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что принципиальная позиция РФ по проблеме террористов в сирийской провинции Идлиб остается неизменной и заключается в том, что все боевики должны быть уничтожены.

По его словам, максимальная концентрация террористов на Ближнем Востоке наблюдается именно в сирийской провинции Идлиб.

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