Мужчина упал под прибывающий поезд в метро Москвы
Москва, 17 февраля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы под прибывающий поезд упал студент одного из вузов. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
По его словам, ЧП произошло в воскресенье, 17 февраля, на станции «Рязанский проспект».
«20-летний москвич … упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд, — сказал пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене. — Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение».
Мышляев добавил, что молодого человека, получившего различные травмы, достали с путей на платформу, после чего передали сотрудникам скорой помощи.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Читайте также: ЧП в московском метро: у стрелка изъят пневматический пистолет
А также: В метро Москвы произошел сбой из-за ЧП с пассажиром