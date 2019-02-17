Москва, 17 февраля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы под прибывающий поезд упал студент одного из вузов. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа метро

По его словам, ЧП произошло в воскресенье, 17 февраля, на станции «Рязанский проспект».

«20-летний москвич … упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд, — сказал пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене. — Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение».

Мышляев добавил, что молодого человека, получившего различные травмы, достали с путей на платформу, после чего передали сотрудникам скорой помощи.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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