Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Американские теннисисты Джон Иснер и Райан Опелка установили новый рекорд Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по количеству эйсов за трехсетовый матч на теннисном турнире в Нью-Йорке, сообщает 17 февраля Сhampionat.com.

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В полуфинале турнира в Нью-Йорке Иснер уступил Опелке в трех сетах со счетом 7:6 (10:8), 6:7 (14:16), 6:7 (4:7).

Теннисисты провели в ходе встречи три тай-брейка и выполнили в сумме 81 подачу навылет — 38 эйсов на счету Джона Иснера и 43 в активе Райана Опелки. По итогам матча они обновили рекорд АТР по количеству эйсов за один матч.

Предыдущее достижение принадлежало Нику Кирьосу с Райаном Харрисоном, которые в январе текущего года на турнире в Брисбене (Австралия) набрали 71 эйс за один матч.

Отметим, в финале турнира в Нью-Йорке Райан Опелка сыграет с представителем Канады Брейденом Шнуром. Оба теннисиста впервые в своей карьере вышли в финал турнира АТР.