Марсель, Франция, 17 февраля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Российский теннисист Алексей Ватутин одержал победу над представителем Бельгии Рубелем Бемельмансом в полуфинальной игре квалификации теннисного турнира в Марселе, сообщает 17 февраля Сhampionat.com.

(сс) Shev123 Алексей Ватутин

Российский спортсмен, являющийся 204 ракеткой мира, обыграл бельгийца — 134-ая строчка мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

Игроки провели на корте 1 час 13 минут. За это время Алексей Ватутин один раз ошибся при подаче, реализовал два брейк-пойнта и ни разу не подал навылет. Его оппонент за этот же отрезок времени смог только шесть раз подать навылет.

Соперником Ватутина в матче за выход в основную сетку соревнований турнира категории АТР250 станет победитель противостояния между немецкими теннисистами Маттиасом Бахингером и Оскаром Отте.

Отметим, действующим чемпионом турнира в Марселе является российский теннисист Карен Хачанов, который в нынешнем году не может принять участие в данных соревнованиях по причине проблем со здоровьем.