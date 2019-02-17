Новосибирск, 17 февраля, 2019, 20:22 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 17 февраля, более 10 тысяч человек приняли участие в XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2019», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Лыжня России — 2019» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM «Лыжня России — 2019» в Новосибирске

Старт состоялся также в 25 районах области. В этом году Новосибирск стал столицей «Лыжни России». Центральный старт всероссийской массовой лыжной гонки прошёл на лыжной базе имени Алика Тульского.

До начала забега для спортсменов и гостей была организована развлекательная программа — музыкальные номера, конкурсы и викторины, для детей — интерактивная площадка. Работала полевая кухня.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Лыжня России — 2019» в Новосибирске

Участие в самой массовой лыжной гонке могли принят все желающие — без ограничений по подготовке и возрасту. Главное — разрешение от врача. Трассу можно было тоже выбрать по вкусу — от 1 до 10 километров.

«Лыжня России — 2019» в Новосибирске

Старт соревнованиям на дистанции 10 км дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона зачитал поздравительную телеграмму президента РФ Владимира Путина и поприветствовал участников от себя.

«Я также поздравляю вас с самым главным лыжным стартом сезона 2019. Впервые в Новосибирске проходит центральный старт «Лыжни России» — это замечательный праздник, который объединяет спортсменов-профессионалов, любителей, людей разных возрастов, семьи, трудовые коллективы — всех любителей лыжных гонок. Желаю отличного настроения, хорошего скольжения и результатов», — сказал Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Лыжня России — 2019» в Новосибирске

Отметим, что Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и каждый год собирает тысячи лыжников. В 2018 году в Новосибирской области на гонку вышли около 15 тысяч человек. В 2019 году старт изначально был запланирован на 9 февраля, но был перенесён из-за морозов.