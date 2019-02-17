Пермь, 17 февраля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. В Перми в Саду камней прошёл митинг за отставку губернатора Максима Решетникова. Акция продлилась примерно полтора часа. На ней поднимались такие темы, как проблема обманутых дольщиков, закрытие футбольного клуба «Амкар», ликвидация железнодорожной ветки Горнозаводского направления в Перми, снос нестационарных торговых объектов на придомовой территории, укрупнение пермских школ путём объединения учреждений, тарифы за вывоз мусора, сообщают СМИ.

Kremlin.ru Максим Решетников

Митинг удалось провести только с третьего раза. Ранее городская власть не согласовывала место проведения публичной акции протеста. Первоначально инициаторы митинга планировали сбор участников 10 февраля на Соборной площади, по лучили отказ, поскольку площадку успели занять организаторы другого мероприятия. Тогда организаторы перенесли дату, но это место им снова не согласовали, отмечает издание «Звезда».

Инициаторами митинга против действующей власти стали различные общественные организации и движения, объединившиеся независимо от политических взглядов. На акции народ принёс плакаты с лозунгами «Отопление в Перми греет жуликов», «Максим, пора уходить!, «Решетникову нашу зарплату!» и другие. На сцене был развёрнут баннер, на котором была надпись «Отставканезагорами», сообщает портал 59.ru .

В течение митинга выступали не только с речью, в которой критиковали губернатора, но и с подарками в адрес главы края. В частности, те, кто выступает против сноса нестационарных объектов, подарили большой «чек» на сумму 700 тысяч рублей, именно такой штраф прописан для ТСЖ за строительство павильонов на придомовой территории. «Чек» продемонстрировали со словами к Решетникову: «Это наши деньги в ваш карман». Фанаты «Амкара» решили подарить губернатору мяч с подписями.

По данным одного из организаторов митинга, акция собрала примерно 800 человек. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, на митинг пришли 325 участников. При этом в ведомстве отмечают, что к концу акции количество участников сократилось в полтора раза, сообщает издание «Коммерсантъ».

В резолюции митинга, прошедшего под названием «Решетниковский спуск, или назад в Москву», пермяки требуют отставки «навязанному краю губернатора Решетникова», перечисляя промахи, допущенные в течении двух лет руководства регионом.