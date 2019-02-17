Дубай, ОАЭ, 17 февраля, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Макарова потерпела поражение от белоруски Александры Саснович в первом круге теннисного турнира WTA в Дубае, сообщает 17 февраля «Матч ТВ».

(сс) Steven Pisano Александра Саснович

Российская спортсменка проиграла в трех сетах со счетом 6:0, 5:7, 4:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 23 минуты. За это время Саснович подала навылет девять раз, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Макарова за время матча шесть раз подала навылет, смогла реализовать семь брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки.

Во втором круге турнира в Дубае соперницей Саснович станет теннисистка Се Шувэй, представляющая Китайский Тайбэй.