Аоста, Италия, 17 февраля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Российская лыжница Наталья Непряева выиграла бронзовую награду в индивидуальной гонке у женщин на 10 км классическим стилем, проходившей в рамках кубка мира в Коне (Италия), сообщает 17 февраля «Матч ТВ».

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Победительницей в данном виде соревнований стала финская лыжница Кертту Нисканен, чье победное время составило 27 минут 24,8 секунды. На втором мест представительница Швейцарии Надин Фэндрих, чьё отставание от победительницы составило 3,0 секунды. Третий результат Натальи Непряевой +12,6 секунды ко времени лидера.

Ещё одна российская спортсменка Юлия Белорукова заняла четвертое место в общем зачете с результатом +14,4 секунды. На пятом — представительница Белоруссии Алиса Жамбалова, чье отставание от времени лидера составило +30,9 секунды. Остальные российские лыжницы не вошли в десятку лучших.