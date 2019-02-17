Челябинск, 17 февраля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Челябинской области. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в 13:30 по местному времени на 1558 километре федеральной автотрассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai Accent и грузовой автомобиль Mercedes-Benz с полуприцепом.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил занос полуприцепа, который столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП привлекались от ГУ МЧС по региону 4 человека личного состава и 1 единица техники.

В данный момент на трассе в месте ДТП из-за частичного перекрытия полотна автодороги образовалась многокиометровая пробка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства трагического происшествия.

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