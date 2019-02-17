Москва, 17 февраля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Американский нападающий московского баскетбольного клуба ЦСКА Кайл Хайнс будет заменять своего партнера по клубу — француза Нандо де Коло, на Матче звезд Единой баскетбольной лиги ВТБ, сообщает 17 февраля пресс-служба лиги.

(сс) Aaron Akinyemi Кайл Ханс

Также сообщается, что де Коло пропустит матч по причине травмы мышц бедра. При этом француз будет присутствовать на автограф-сессии, куда также придет защитник клуба «Химки» и российской сборной по баскетболу Александр Швед, также пропускающий Матч звезд по причине травмы.

Отметим, Кайл Хайнс играет в Единой лиге ВТБ уже шестой сезон и в нынешнем набирает в среднем за игру 5,9 очка, з подбора и 1,2 результативные передачи. Де Коло в среднем в текущем сезоне набирает 15,2 очка, 2,3 подбора и 3,9 результативные передачи за игру.