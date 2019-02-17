Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Инженерный театр АХЕ представит спектакль по роману Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», сообщает 17 февраля Ревизор.

Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907

Премьера постановки, получившей название «ПРА РАБЛЕ», состоится 22 и 23 марта. Музыку к спектаклю сочинил Денис Антонов, главные роли будут исполнять Максим Исаев, Павел Семченко, Ник Хамов, Гала Самойлова, Александр Кошкидько, Анна Буданова и Игорь Устинович.

Особенностью спектакля будет то, что каждый его эпизод выполнен в определенном жанре: от мистерии до мелодрамы. Костюмы актеров стилизованны под одно из направлений изобразительного искусства.

Напомним, роман Франсуа Рабле сыграл серьезную роль в мировой литературе. Увидевший свет на заре Реформации он, способствовал развенчанию католической религии.