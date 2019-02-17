Мурманск, 17 февраля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Часть спасательных судов были выведены Северным флотом в Баренцево море и в Кольский залив для предупреждения аварийных ситуаций, которые могут возникнуть с связи со штормом, обрушившемся на Мурманскую область. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Северного флота.

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На Северном флоте объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением гидрометеорологических условий. Скорость ветра в Баренцевом море и на Кольском полуострове достигает 20 м/секунду.

Личному составу Северного флота строго рекомендовано не пользоваться автотранспортом и по максимуму отказаться от поездок в связи с ухудшением обстановки на дорогах в Мурманской области.

Кроме того, решением командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, отменены все спортивно-массовые мероприятия на открытом воздухе, не проводятся мероприятия боевой подготовки в морских полигонах.

Все боевые суда и корабли обеспечения укрыты в пунктах базирования, на них выполнен специальный комплекс мероприятий по первому уровню штормовой готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шторме у берегов Камчатки. Из-за сложных погодных условий, возникших в результате шторма в Тихом океане была отложена научная экспедиция с участием учёных из России, Канады, США, Южной Кореи и Японии по изучению лосося.