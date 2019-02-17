Оттава, 17 февраля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» одержал победу в овертайме над хоккеистами «Виннипег Джетс», сообщает 17 февраля «Спорт-Экспресс».

(сс) kaatiya Хоккеист «Оттава Сенаторз»

Встреча проходила в Виннипеге и закончилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

Игра проходила ровно и закончилась с ничейным счетом 3:3, а в овертайме сильнее оказались гости.

В составе победителей голами отметились Марк Стоун (2-я минута в большинстве), Тайлер Майерс (6-я), Мэтт Дюшен (41-я минута в большинстве) и Райан Дзингел (64-я), ставший автором победной шайбы.

У «Виннипега» голы на счету Брэндона Танева (3-я), Рудольфа Балцерса (34-я в большинстве) Тайлера Майерса (55-я).

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не отметился в матче результативными действиями и заработал четыре минуты штрафа, за которые «Оттава» дважды сумела реализовать большинство.

Отметим, по итогам игры «Оттава» с 49 очками замыкает турнирную таблицу восточной конференции НХЛ с 49 очками. «Виннипег» с 76 очками находится на третьем месте запада.