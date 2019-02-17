Париж, 17 февраля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Полиция Парижа задержала 29 человек в ходе очередной акции протеста движения «желтых жилетов», которая прошла в крупных городах Франции накануне, 16 февраля. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает телеканал BFMTV.

(сс) Norbu Gyachung Протестующие во Франции

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 17 февраля в крупных городах Франции прошли акции протеста движения «желтых жилетов» — четырнадцатые по счету. По данным французской полиции, которые не отличаются объективностью, в протестах приняли участие 41,5 тыс. человек, из них только пять тысяч — в Париже.

В столице Франции полиция задержала 29 человек. Это на 10 человек меньше, чем в предыдущую субботу.

Напомним, что протестный акции «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года на фоне намерения властей Франции повысить акциз на топливо из экологических соображений. Очень быстро от экономических требований протестующие перешли к требованиям политическим, в частности, отставки действующего президента Пятой республики Эммануэля Макрона.