Пермь, 17 февраля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Известный кинообозреватель Антон Долин подверг критике художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса за высокие цены на его концерты, об этом он рассказал во время интервью в передаче «Еще не познер».

Иван Шилов ИА REGNUM Теодор Курентзис

По мысли Долина, выставлять цены на билет от 25 тыс. рублей — это не вполне адекватно, так как тогда концерты становятся малодоступными.

«Мне кажется, если у тебя есть талант, который позволяет преображать людей, то подари это всем, а не только тем, у кого достаточно на это денег», — подчеркнул кинокритик.

В пресс-службе театра отреагировали на критику Долина, подчеркнув, что культурное учреждение старается предоставлять возможность познакомиться с творчеством маэстро на открытых репетициях.

Напомним, Теодор Курентзис возглавляет Пермский театр оперы и балета с 2011 года. За это время в театре значительно сократился репертуар, а выступления самого маэстро проходят в Перми крайне редко, так как он находится в постоянных гастролях.