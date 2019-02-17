Барселона, Испания, 17 февраля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Дом ганского защитника футбольного каталонского клуба «Барселона» Кевина-Принса Боатенга был ограблен, сообщает 17 февраля El Mundo Deprovito.

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Согласно данным источника, преступники пробрались в дом 31-летнего игрока и похитили из него драгоценности во время матча 24-го тура испанского чемпионата по футболу между клубами «Барселона» и «Вальядолид». Ущерб, который понес защитник каталонского клуба, оценивается в 300 тысяч евро.

Отметим, Боатенг перешел в «Барселону» на правах аренды, правами на игрока владеет клуб «Сассуоло». В текущем сезоне футболист сыграл в оном матче за клуб и не отметился в нем никакими результативными действиями.