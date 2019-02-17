Лос-Анджелес, США, 17 февраля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» переиграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 17 февраля «Матч ТВ».

(сс) Andy Hall Хоккеист

Игра проходила в Лос-Анджелес и закончилась в пользу гостей со счетом 4:2.

К 55-й минуте встречи у «Лос-Анджелеса» появилась надежда если не на победу, то хотя бы на овертайм, после того как им удалось наконец сравнять счет до 2:2. Однако последовавшие за этим два гола «Бостона» на двух последних минутах игры не оставили от неё камня на камне.

В составе победителей голы на свой счет записали Джейк Дебраск (6-я), Брэд Маршан (37-я), Чарли Макэвой (59-я) и Патрис Бержерон (60-я).

У хозяев отличились российский форвард Илья Ковальчук, удачно реализовавший большинство (31-я) и Алекс Иаффало (55-я).

Отметим, по итогам игры «Бостон» с 76 очками находится на третьем месте восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» с 52 очками замыкает таблицу западной конференции на пятнадцатом месте.