Москва, 17 февраля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что необходимо наладить систему сквозного контроля за расходованием средств на национальные проекты. Об этом Медведев заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

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Медведев отметил, что на национальные проекты выделены колоссальные деньги, и для успеха работы «нет никакого другого рецепта, кроме как следить за эффективностью этих трат». Для этого слежения предлагается наладить сквозную систему контроля за расходованием средств на национальные проекты. При этом данная система не должна связывать руки тем, кто работает над реализацией национальных проектов.

«Должна быть система сквозного контроля за тем, как эти деньги расходуются. Но при этом мы не должны создать такую систему контроля, когда все будут ходить со связанными руками и говорить: мы хотим что-то сделать, но не можем», — сказал Медведев.

Глава правительства напомнил, что на Российском инвестиционном форуме в Сочи один из губернаторов обратил внимание, что деньги на нацпроекты выделяются большие, но данные средства могут «подвиснуть» из-за долгого распределения.

«Вот это нельзя допустить», — подчеркнул Медведев.