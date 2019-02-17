Лондон, 17 февраля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. На киноэкраны выйдет фильм, главную роль в котором сыграла известная актриса, а также герцогиня Сассекская Меган Маркл, сообщает 17 февраля The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Как найти мужа». реж Джеймс Хед. 2016. Канада Меган Маркл в роли Кэсс

Картина называется «Пособие для мальчиков и девочек», она была снята в 2011 году, поэтому речи не идет о возвращении герцогини в кино.

Сценаристом фильма стал Пол Сапиано, в главных ролях, помимо Маркл, выступили Адам Палли и Макс Грифилд.

Напомним, супруга принца Гарри Меган Маркл, прежде чем начать отношения с представителем венценосного семейства, снималась в кино, а также работала моделью. После появления информации о ее помолвке с Гарри Маркл объявила о завершении карьеры киноактрисы.