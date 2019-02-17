Токио, 17 февраля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Компания Suzuki подала все необходимые документы в патентное бюро Японии для регистрации абсолютно концептуально нового мотоцикла, у которого двигатель будет установлен на свое место перевернутым, сообщает 17 февраля портал Car.ru.

(сс) olafpictures Suzuki

Согласно обнародованной компанией пояснительной записке к патенту, такое техническое решение позволит сократить общую длину колесной базы мотоцикла и этим существенно повысить его управляемость. При этом освободившееся место предполагается использовать для удлиненного маятника, что, в свою очередь, позволит ощутимо увеличить стабильность движения мотоцикла.

Других особенностей новой концептуальной модели не сообщается.

Отметим, новая модель может быть запущена в производство в течение ближайших нескольких лет и запущена в серию после необходимых испытаний и заводских тестов.