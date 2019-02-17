Гатчина, Ленинградская область, 17 февраля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Убийство произошло в салоне автобуса, следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург вечером в субботу, 16 февраля. Преступление было совершено, когда автобус двигался по территории Гатчинского района Ленинградской области. Подозреваемый задержан.

Дарья Драй ИА REGNUM Полицейская машина

Как сообщили 17 февраля в Следственном управлении СКР по Ленинградской области, во время рейса 59-летний пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя вызывающе. Ему сделал неоднократные замечания другой пассажир автобуса, 42-летний мужчина. В ответ дебошир ударил его ножом в шею. Пострадавший скончался на месте.

«Очевидцы произошедшего сообщили о случившемся водителям автобуса, которым удалось обезвредить злоумышленника и удерживать его вплоть до прибытия правоохранителей», — отметили СУ СКР по Ленобласти.

Подозреваемый — житель Вологодской области, ранее он привлекался к уголовной ответственности за корыстное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».

Решается вопрос о допросе задержанного подозреваемого и избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.