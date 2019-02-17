Цюрих, Швейцария, 17 февраля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В Цюрихе скончался известный швейцарский актер Бруно Ганц, сообщает 16 февраля издание Die Welt.

Loui der Colli Бруно Ганц

Актер скончался в возрасте 77 лет в своем доме. Он получил известность благодаря работе в таких картинах как «Небо над Берлином», а также «Бункер», где он исполнил роль нацистского вождя Адольфа Гитлера.

Последней работой Ганца стала картина культового современного режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Актер исполнил в фильме роль Вергилия — проводника Данте по аду.