Улан-Удэ, 17 февраля, 2019, 12:23 — ИА Регнум. В селе Хошун-Узур Мухоршибирского района Республики Бурятии 13 февраля распустилась верба. Об этом сообщает Бурятское республиканское отделение Русского географического общества (БРО РГО) со ссылкой на своего фотокорреспондента, кандидата биологических наук Дабу Чимито. Произошло это в самые морозы, когда в Бурятии в течение недели стояла аномально холодная погода, и столбик термометра стабильно держался на отметках от — 30 до — 40 °C.

(сс) Gerda Arendt Верба

Представители регионального отделения РГО осмотрели деревья и в городе Улан-Удэ и пришли к выводу, что природная аномалия произошла и здесь. В 18-м квартале города отмечено распускание почек, распускались почки и в долине реки Уды в черте города, но «барашки» сразу же почернели от холода.

Председатель фенологической секции Бурятского республиканского отделения РГО, кандидат биологических наук Денис Санданов высказал предположение, что это явление связано с высокими температурами воздуха, державшимися в Бурятии в январе 2019 года.

«При увеличении светового дня в феврале верба стала расцветать, — добавил он. — Причем в более южных районах Бурятии, где наблюдается более высокая инсоляция, число распустившихся почек на деревьях гораздо выше».

В БРО РГО напоминают, что в Сибири такие природные аномалии периодически случаются, так в Якутии верба распускалась в середине февраля 2011 года в сорокаградусные морозы.

Добавим, с начала февраля в Бурятии установилась морозная погода, местами, как сообщало ИА REGNUM, температура опускалась до — 50 °C.

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