Пекин, 17 февраля, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Геофизики из КНР и США обнаружили, что граница между породами в мантии Земли на глубине 660 км не является равномерной, а состоит из подземных «горных вершин». Исследование опубликовано в журнале Science.

(сс) Witizia Земная поверхность

Мантия Земли представляет собой часть планеты, расположенной между корой и ядром. В самой мантии геофизики также выделяют несколько слоёв, отличающихся плотностью породы.

Для изучения глубоких слоёв мантии учёные из Института геодезии и геофизики Академии наук Китая, Пекинского научно-технического университета и Принстонского университета использовали данные о глубинном землетрясении в Боливии. В 1994 году в Боливии произошло землетрясение магнитудой 8,2, гипоцентр которого располагался на глубине 647 км. Это землетрясение стало вторым по мощности зарегистрированным землетрясением с глубиной очага более 300 км.

Геофизики использовали суперкомпьютер «Тигр», расположенный в Принстонском университете, для моделирования рассеивания сейсмических волн в глубине Земли при этом землетрясении. Модель, построенная авторами исследования, показала, что граница пород разной плотности, расположенная на глубине 660 км, не является ровной. Учёные обнаружили, что неровности этой границы являются более выраженными, чем неровности горных хребтов на поверхности Земли.

Результаты исследования позволят учёным лучше понять историю формирования нашей планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года учёные из США разработали автоматическую систему прогнозирования вторичных подземных толчков на основе технологий искусственного интеллекта.