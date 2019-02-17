Туапсе, Краснодарский край, 17 февраля, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Проверку по факту нападения и избиения мужчины в Туапсинском районе Краснодарского края проводят сотрудники полиции. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

В ряде местных СМИ появилась информация о том, что неизвестные в Туапсинском районе напали на редактора местной газеты «Ваш голос» Дмитрия Косенко. Инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 февраля.

Мужчина был госпитализирован в больницу с травмами, он проходит обследование. По словам Косенко, нападение на него может быть связано с его профессиональной деятельностью. В частности, Косенко предполагает, что подобную реакцию могли вызвать критические статьи в газете о работе администрации Туапсинского района.

В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестных на дом матери украинского бизнесмена и политика Роберта Бровди в Закарпатье. Дом был обстрелян из гранатомёта. Никто не пострадал.