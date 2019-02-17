Мэй призывает британских консерваторов сплотиться перед лицом Brexit
Лондон, 17 февраля, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала свою Консервативную партию сплотиться перед лицом Brexit. Об этом сегодня, 17 февраля, пишет The Guardian.
Сообщается, что Мэй направила письмо членам своей Консервативной партии в котором она призывает своих политической соратников сплотиться перед лицом готовящегося выхода Великобритании из Европейского союза.
Также в письме Мэй выражает крайнюю разочарованность голосованием в парламенте 14 февраля, когда большинство членов палаты общин отвергли очередной внесенный премьер-министром документ по Brexit.
Мэй отмечает, что на будущей неделе она снова отправится в Брюссель, где продолжит переговоры с евробюрократами, в частности, с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по плану выхода Великобритании из Евросоюза.
«Британия может выйти из ЕС без соглашения и периода имплементации. Это приведет к нарушениям в экономике и обычной жизни людей, негативно скажется на рабочих местах внутри страны и в ЕС», — пишет Мэй.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, офциальный выход Великобритании из Евросоюза должен произойти 29 марта. При этом до сих пор нет четко согласованного плана выхода королевства из ЕС.