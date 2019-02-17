Лондон, 17 февраля, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала свою Консервативную партию сплотиться перед лицом Brexit. Об этом сегодня, 17 февраля, пишет The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Сообщается, что Мэй направила письмо членам своей Консервативной партии в котором она призывает своих политической соратников сплотиться перед лицом готовящегося выхода Великобритании из Европейского союза.

Также в письме Мэй выражает крайнюю разочарованность голосованием в парламенте 14 февраля, когда большинство членов палаты общин отвергли очередной внесенный премьер-министром документ по Brexit.

Мэй отмечает, что на будущей неделе она снова отправится в Брюссель, где продолжит переговоры с евробюрократами, в частности, с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по плану выхода Великобритании из Евросоюза.

«Британия может выйти из ЕС без соглашения и периода имплементации. Это приведет к нарушениям в экономике и обычной жизни людей, негативно скажется на рабочих местах внутри страны и в ЕС», — пишет Мэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, офциальный выход Великобритании из Евросоюза должен произойти 29 марта. При этом до сих пор нет четко согласованного плана выхода королевства из ЕС.