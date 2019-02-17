Москва, 17 февраля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Известный книжный портал LiveLib провел многолетние исследования пристрастий российских читателей в сети. Об этом сообщает портал «Новости литературы». Результаты оказались, в общем-то, предсказуемы. В первую десятку самых читаемых книг вошли мировые бестселлеры. Впереди всех мистический и приключенческий роман Джоан Роулинг о самом известном мальчике на планете — «Гарри Поттер и узник Азкабана». Далее разместился автор всех времен и народов Стивен Кинг со психологическим триллером «Зеленая миля». На третьем месте — старинный роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» о большой любви на фоне Гражданской войны Севера и Юга. Напомним, что увесистый труд вышел в свет в 1936 году, и с тех пор стал одной из самых тиражных книг в мире. В рейтинге на высоких позициях такие авторы, как Александр Дюма, Кэртин Стоккет, Джордж Р. Р. Мартин, Марио Пьюзо, Джон Р. Р. Толкин и сэр Артур Конан Дойль.