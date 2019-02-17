Торонто, Канада, 17 февраля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и российский нападающий команды «Питтсург Пингвинз» Евгений Малкин признаны первой и третьей звездами дня в НХЛ соответственно, сообщает 17 февраля официальный сайт лиги.

Michael Miller Евгений Малкин

Панарин признан первой звездой за свои три очка (две шайбы + одна результативная передача) в матче «Коламбуса» с командой «Чикаго Блэкхоукс» (5:2 в пользу «Коламбуса»), при этом вторая из заброшенных шайб стала 300-м очком (112 шайб и 188 результативных передач) российского игрока за его карьеру в НХЛ.

Второй звездой дня признан нападающий команды «Филадельфия Флайерз» Трэвис Конечны, который оформил дубль в игре его клуба с командой «Детройт» (6:5 ОТ) и его шайба в овертайме стала победной для его клуба.

Евгений Малкин признан звездой дня номер три в НХЛ за три очка (две шайбы + одна результативная передача), набранные им в матче «Питтсбурга» с командой «Калгари Флеймз» (4:5 в пользу «Калгари»).