Сан-Хосе, США, 17 февраля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл команду «Ванкувер Кэннакс» в матче регулярного сезона НХЛ, сообщает 17 февраля Сhampionat.com.

(сс) Elliot Маскот хоккейного клуба «Сан-Хосе Шаркс» Эс-Джэй Шарки

Встреча проходила в Сан-Хосе и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл Тимо Майер, на 4-й минуте удачно реализовавший большинство. Игрок «Ванкувера» Антуан Руссель уже через минуту сравнял счет и первый период закончился с ничейным результатом.

Во втором периоде игрок «Сан-Хосе» Логан Кутюр вывел свою команду вперед (32-я), а в третьем команды ещё раз обменялись шайбами. Сначала представитель гостей Брок Бёзер (45-я) сравнял счет, а затем Джо Павелски (54-я) снова вывел свою команду хозяев вперед и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам игры «Сан-Хосе», находящийся на втором месте западной конференции, набрал 77 очков и сравнялся с лидером запада «Калгари», правда у канадской команды есть ещё одна игра в запасе. «Ванкувер» с 59 очкам находится там же на девятой строчке.