Москва, 17 февраля, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российскую молодежь с Днем российских студенческих отрядов. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 17 февраля, на сайте Кремля.

Виктор Иванов. Подвиги смелых ждут! (фрагмент)

Путин напомнил, что в 2019 году движение студенческих отрядов отмечает 60-летний юбилей.

«За прошедшее время многие поколения юношей и девушек внесли большой, значимый вклад в социально-экономическое развитие нашей страны», — пишет Владимир Путин.

В частности, они принимали самое деятельное участие в строительстве дорог, городов и поселков, поднимали целину и строили БАМ, выполняли производственные задачи на промышленных предприятиях. И потому, «трудовой семестр» был для них настоящей профессиональной и жизненной школой.

Традиция эта, считает президент России, продолжается. Сегодня очень много энергичных и неравнодушных представителей молодёжи, перед которыми открываются новые горизонты для приложения их сил и талантов.

«Главное — работать добросовестно, с полной самоотдачей, ставить перед собой высокие цели, ценить дружбу и верить в товарищей», — подчеркнул российский лидер.