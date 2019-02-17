Чикаго, США, 17 февраля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над командой «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 17 февраля «Матч ТВ».

(сс) Michael Miller Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс»

Игра, проходившая на льду арены «Юнайтел-центр» в Чикаго, завершилась в пользу гостей со счетом 5:2.

Счет в мачте открыли гости шайбой форварда Пьера-Люка Дюбуа на 13-й минуте. Через четыре минуты представитель хозяев Патрик Кейн счет сравнял, удачно реализовав большинство. Однако затем российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин (17-я) и его партнер по клубу Кэм Аткинсон доказали подавляющее преимущество своей команды и на перерыв команды ушли со счетом 3:1 пользу гостей.

Дальнейший ход матча только подтвердил данный факт. Несмотря на то, что в конце второго периода хозяева смогли отыграть одну шайбу после гола Джонтана Тейвза (40-я), в третьем периоде еще один гол Панарина (41-я) и шайба Джоша Андерсона (56-я) окончательно закрепили победу «Коламбуса».

Также Артемий Панарин отметился в матче одной результативной передачей и в результате стал первой звездой игры.

Отметим, по итогам игры «Коламбус» с 69 очками находится на шестом месте восточной конференции НХЛ. «Чикаго» с 57 очками на двенадцатой строчке запада.